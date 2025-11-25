Martes 25 de noviembre de 2025, p. 36
El Gobierno de la Ciudad de México creó un organismo público descentralizado para operar las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), que contará con trabajadores, bienes muebles e inmuebles y presupuesto propio. De acuerdo con el decreto publicado este lunes en la Gaceta Oficial, el nuevo ente quedará sectorizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, que tendrá un órgano de gobierno presidido por la persona titular de la jefatura de Gobierno.
Las Utopías son un modelo de intervención urbana que busca promover el acceso gratuito y seguro a los derechos sociales, culturales, recreativos y deportivos de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de México, en especial de los grupos sociales que sufren carencias y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
El organismo deberá ampliar y fortalecer las Utopías y coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias, así como en la regeneración del tejido social, al brindar a la población espacios públicos para la convivencia y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, y mediante la impartición de clases y talleres gratuitos como danza, música, teatro, artes plásticas, muralismo y deportes, entre otros.
También podrá establecer, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, las bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que las Utopías requieran para el cumplimiento de sus fines.
La jefatura de Gobierno deberá designar a la persona que ocupará el cargo de la dirección general del proyecto Utopías dentro de los 15 días hábiles siguientes, por lo que la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México continuará al frente de estos espacios hasta en tanto entre en funciones la persona titular.
La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá transferir al organismo los inmuebles, recursos financieros, humanos, materiales, técnicos y tecnológicos que le fueron asignados para operar estos espacios.