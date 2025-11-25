De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 36

El Gobierno de la Ciudad de México creó un organismo público descentralizado para operar las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), que contará con trabajadores, bienes muebles e inmuebles y presupuesto propio. De acuerdo con el decreto publicado este lunes en la Gaceta Oficial, el nuevo ente quedará sectorizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, que tendrá un órgano de gobierno presidido por la persona titular de la jefatura de Gobierno.

Las Utopías son un modelo de intervención urbana que busca promover el acceso gratuito y seguro a los derechos sociales, culturales, recreativos y deportivos de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad de México, en especial de los grupos sociales que sufren carencias y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

El organismo deberá ampliar y fortalecer las Utopías y coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias, así como en la regeneración del tejido social, al brindar a la población espacios públicos para la convivencia y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, y mediante la impartición de clases y talleres gratuitos como danza, música, teatro, artes plásticas, muralismo y deportes, entre otros.