Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 35

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a la movilización de mujeres que se realizará hoy, luego de señalar que defiende la protesta como un derecho y una forma de participación democrática, pero afirmó: “en la ciudad se marcha contra la violencia, sin violencia”.

Antes de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la mandataria consideró que esta es una de las expresiones más poderosas del movimiento feminista que reconoce el legítimo derecho de las mujeres a tomar las calles y alzar la voz.

“Bienvenida esta marcha que todas esperamos, y bienvenida sin violencia”, expresó al iniciar la campaña Si te tocan, nos toca, que consiste en la difusión de 12 mensajes alusivos a la responsabilidad de todas y de todos para prevenir y erradicar la violencia de género.

Ante integrantes del gabinete paritario, diputadas y representantes de la Organización de las Naciones Unidas, Brugada señaló que la lucha contra las violencias hacia las mujeres no se limita a una fecha, por lo que la campaña se mantendrá todos los días, mientras esté al frente del gobierno capitalino.

Detalló que como parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, se realizarán 250 actividades, entre ellas el envío al Congreso capitalino de un paquete de iniciativas de reformas para fortalecer la protección de víctimas de violencia familiar, abuso sexual y garantizar condiciones de seguridad en los hoteles, donde se han registrado feminicidios.