Irrumpieron en la madrugada
El ataque fue cometido en Antonio Caso 163 // Afectados denuncian robos y golpes // Bloquean vecinos la calle ante la inacción oficial
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 35
Ayer, alrededor de las 2:30 horas de la madrugada, cerca de 70 hombres y mujeres irrumpieron en el inmueble de la calle Antonio Caso 163, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, para golpear, robar y expulsar a una decena de familias, quienes denunciaron la falta de presencia policiaca y la ausencia de acompañamiento legal durante la usurpación del predio.
Los agresores, algunos presuntamente armados y encapuchados, hasta el anochecer mantuvieron el control del inmueble asomados como halcones desde ventanas y puertas, evitando cámaras, mientras vecinos denunciaban amenazas con armas de fuego y ataques con objetos punzocortantes.
Daniel González, vecino desde hace ocho años, relató que mientras dormía escuchó golpes y gritos de hombres que “empezaron a tirar todo”, y al intentar reclamar sus pertenencias, “uno me sacó un puñal y lo agarré para que no me lo clavara”, lo que le provocó una herida en la palma de su mano derecha. Entre cobijas y de prisa, él, su esposa e hijas lograron sacar algunas cosas, aunque les robaron 50 mil pesos, celulares y una computadora.
Amenazas y saqueos
Desde menores de edad hasta adultos mayores, relataron que fueron apuntados con armas de fuego; entre ellos Juan José González, quien vivió cerca de 40 años en el edificio y continuó pagando renta hasta el fallecimiento del propietario, Ricardo López Verástegui, aunque no recuerda la fecha. “Me amenazaron con una pistola”, denunció, y acusó que también le quitaron 3 mil pesos de su pensión del Bienestar.
Durante horas, enseres, muebles, refrigeradores, ropa y plantas quedaron amontonados sobre el pavimento. En protesta, vecinos bloquearon por siete horas la esquina de Antonio Caso y Manuel María Contreras, a la espera de la intervención del gobierno central, ante la “omisión e indiferencia” de personal de la alcaldía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. “Mi sobrino apretó el botón de pánico, pero nunca llegaron”, refirió una familiar.
El grupo de choque también derribó el zaguán con una grúa y soldó las puertas para impedir el reingreso de las familias. Al presenciar los hechos, se constató que al menos cuatro motocicletas, algunas sin placas, permanecían frente al predio mientras varios hombres rondaban la cuadra y entraban y salían del inmueble.
Hacia las tres de la tarde, personal de Concertación Política capitalina sostuvo una mesa de diálogo con los afectados. Daniela González, vecina desalojada, expuso que les facilitarán ocho días de estancia en un hotel, apoyo mensual de 4 mil pesos durante seis meses y asesoría legal mientras se investiga el caso. Sin embargo, señaló, “en ningún momento intentaron hablar con ellos, siguen ahí, siguen atrincherados, son como 20 o 30 personas” las que, al cierre de la edición, permanecían como guardias en el edificio.