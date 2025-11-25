▲ Con lujo de violencia, más de 10 familias fueron desalojadas de su hogar la madrugada de ayer en la colonia San Rafael. Los afectados denunciaron golpes, daños y robos. Foto Alfredo Domínguez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 35

Ayer, alrededor de las 2:30 horas de la madrugada, cerca de 70 hombres y mujeres irrumpieron en el inmueble de la calle Antonio Caso 163, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, para golpear, robar y expulsar a una decena de familias, quienes denunciaron la falta de presencia policiaca y la ausencia de acompañamiento legal durante la usurpación del predio.

Los agresores, algunos presuntamente armados y encapuchados, hasta el anochecer mantuvieron el control del inmueble asomados como halcones desde ventanas y puertas, evitando cámaras, mientras vecinos denunciaban amenazas con armas de fuego y ataques con objetos punzocortantes.

Daniel González, vecino desde hace ocho años, relató que mientras dormía escuchó golpes y gritos de hombres que “empezaron a tirar todo”, y al intentar reclamar sus pertenencias, “uno me sacó un puñal y lo agarré para que no me lo clavara”, lo que le provocó una herida en la palma de su mano derecha. Entre cobijas y de prisa, él, su esposa e hijas lograron sacar algunas cosas, aunque les robaron 50 mil pesos, celulares y una computadora.

Amenazas y saqueos

Desde menores de edad hasta adultos mayores, relataron que fueron apuntados con armas de fuego; entre ellos Juan José González, quien vivió cerca de 40 años en el edificio y continuó pagando renta hasta el fallecimiento del propietario, Ricardo López Verástegui, aunque no recuerda la fecha. “Me amenazaron con una pistola”, denunció, y acusó que también le quitaron 3 mil pesos de su pensión del Bienestar.