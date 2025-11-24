▲ Mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto María Luisa Severiano

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 20

Aunque la situación social de las mujeres ha mejorado, hay más acceso a educación formal, a posiciones de poder político, así como a empleo y respeto a sus derechos, las violencias de género continúan y se “transforman”, sobre todo a causa de las nuevas tecnologías digitales, advirtió Celia Arteaga, coordinadora del doctorado en Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana.

En entrevista, precisó que en ese tema prevalecen “claroscuros porque sí avanzamos en ciertas cosas, pero en otras no”, y detalló que las agresiones digitales aumentan sobre todo entre los jóvenes y a través de las redes sociales que divulgan estereotipos y roles de género que “siguen haciendo mucho daño”,

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaria de las Mujeres, coincidió en que los ataques digitales son una de las agresiones de género que va en aumento. “Se relacionan con la preponderancia que tiene ese ámbito en nuestras vidas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró que alrededor de 10.3 millones de mujeres han declarado haberla experimentado, y va desde la funa (exponer negativamente) hasta el intercambio de imágenes íntimas, lo que se castiga en la ley Olimpia.”

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la funcionaria dijo a este periódico que la dependencia ha puesto énfasis en combatir esa agresión y ha trabajado con defensoras digitales, así como con víctimas del ilícito.