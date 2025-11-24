M

uy grave, que la cumbre climática de Belém, Brasil, en plena selva amazónica, la COP30, haya concluido el 21 de noviembre sin acuerdos sustantivos. A diferencia de otros encuentros precedentes en la materia, nada que celebrar: ningún compromiso concreto, con medidas viables de los países que más contaminan. Más grave aún es la indiferencia letal que la comunidad internacional muestra ante el fracaso de uno de los esfuerzos globales para revertir, o cuando menos atemperar, el ritmo de aumento de la temperatura del planeta.

Pese a la hospitalidad y calidez del gobierno anfitrión, que encabeza el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en contraste con la hostilidad de su antecesor ante políticas ambientalistas, el fracaso de la cumbre climática estaba anunciado desde el principio: no asistió la primera economía mundial y el principal foco de contaminación del orbe, Estados Unidos.

También extraña que de parte de México no haya asistido, además del gobierno –que sí lo hizo–, un representante del partido político que tiene como principal postulado de doctrina la defensa del medio ambiente, los equilibrios de la naturaleza. Fue un encuentro mundial, precisamente para hacer el diagnóstico del estado del planeta, el balance de las políticas aplicadas hasta el momento y consensuar nuevas medidas con el fin de alcanzar los objetivos trazados.

Por lo pronto, el principal objetivo de la Cumbre de París de 2015, ratificado por 195 países, que es evitar que la temperatura del planeta se incremente más allá de 1.5 por ciento respecto a los parámetros preindustriales, está rebasado, lo cual debiera concitar la preocupación y la acción mundial, no la autocomplacencia de los líderes mundiales, locales y la población en general. Ese límite de aumento se definió con asesoría científica para reducir los impactos más severos del cambio climático, como olas de calor más intensas, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad. Para lograrlo, la comunidad de naciones se comprometió a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando emisiones netas cero para mediados del siglo XXI. Esto implicaba, e implica, una transición hacia fuentes de energía renovables, mayor eficiencia energética y cambios en el transporte y la agricultura.

Este límite, algo que deberíamos deplorar todos y poner manos al asunto, se rompió precisamnte el año pasado. En 2024, la temperatura media global en superficie superó en 1.55 °C la media del periodo 1850-1900, según el análisis consolidado de los seis conjuntos de datos realizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), diagnóstico coincidente con el de la Oficina Meteorológica Británica, una de las agencias de monitoreo ambiental más acreditadas del mundo.