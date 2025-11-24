Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 16

La Cámara de Diputados dictaminará esta semana la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, la cual parte de la premisa de que las asociaciones público-privadas son necesarias para detonar la inversión en el sector y lograr un mayor crecimiento del país.

La propuesta, que será analizada en la Comisión de Infraestructura, plantea esquemas de inversión mixtas que sean de utilidad para el pueblo y no para unos pocos, así como que haya una distribución justa de los beneficios.

Autor de la iniciativa, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que la economía mexicana no está creciendo lo suficiente, y destacó el caso de la industria de la construcción, cuyo desarrollo es prácticamente nulo.

Por tal razón, señaló que es indispensable establecer un programa emergente de inversión en construcción e infraestructura, que permita articular la política industrial de una manera ordenada y con una visión de Estado, en la que, además de la iniciativa privada, participen los tres órdenes de gobierno.

Mayor desarrollo con compromiso social

Con este proyecto se puede lograr el objetivo de hacer crecer la economía al incrementar la productividad y contar con más recursos para mantener la política social y cumplir con los compromisos ineludibles del gobierno, agregó.