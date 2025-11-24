▲ La bancada de Morena en la Cámara de Diputados está dividida en torno a cuándo dictaminar la iniciativa de ley en materia de agua, ya que los diversos actores involucrados han expresado su inconformidad. Foto Jair Cabrera Torres

Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 16

Ante el rechazo que han suscitado diversos aspectos de la iniciativa en materia de agua, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dejó ayer en claro que se va a seguir dialogando con los agricultores y los actores involucrados en el tema. “Hasta que no lleguemos a un consenso y a una redacción final, no se votará” esta propuesta, ofreció.

En un foro sobre el tema, transmitido en Internet, dijo que se busca justicia hídrica y respeto absoluto a las concesiones de agricultores y al derecho sucesorio, así como la permanencia del binomio agua-tierra, para producir alimentos.

Insistió en que se va a precisar la redacción de la iniciativa y a cambiar lo que se tenga que cambiar, pues no se va a aprobar ninguna ley que sea perjudicial “para los productores, los operadores de agua, para nadie”.

Dada la complejidad del tema, no hay claridad en torno a cuándo se dictaminará la propuesta y se llevará al pleno. Algunos morenistas no ven condiciones de aprobarla en el actual periodo ordinario de sesiones, aunque hay otros que todavía ven posibilidad de hacerlo antes de que concluyan los trabajos legislativos el 15 de diciembre próximo.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, puntualizó que en esta semana se continuará analizando el documento y buscando condiciones para seguir el proceso legislativo. “Vamos a actuar con responsabilidad y prudencia”, apuntó.