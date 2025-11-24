Georgina Saldierna

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 14

Entre críticas de la oposición, el Senado entregará pasado mañana en ceremonia solemne el reconocimiento Jesús Kumate 2024 y 2025 a los doctores Gabriela Borrayo Sánchez y a Simón Barquera Cervera, respectivamente.

El otorgamiento del galardón se aprobó el miércoles pasado en el pleno senatorial por 79 votos a favor de Morena y sus aliados, con 27 abstenciones de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Al referirse al dictamen, Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, dijo que Simón Barquera no debería recibir el reconocimiento, pues hay señalamientos de que cuando encabezaba el Institu-to Nacional de Salud Pública re-cibió recursos de una organiza-ción estadunidense que presuntamente fueron usados para campañas políticas.

Añadió que el proceso fue ensombrecido no sólo por las denuncias contra Barquera, sino también por el hecho de que la mesa directiva del Senado firmó un acuerdo con el nombre de quienes serían los ganadores antes de que el pleno debatiera y votara el tema.