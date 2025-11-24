Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 13
Uno de cada cuatro alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) no termina el curso denominado Estudios Técnicos Especializados (ETE), el cual es una opción técnica que deben estudiar en dos semestres y hacer prácticas profesionales para recibir un certificado de dicho curso que representa una especie de carrera técnica.
Un informe de la dirección del CCH a cargo de Benjamín Barajas, señala que de los 3 mil 175 jóvenes que se inscribieron el año pasado, 2 mil 432 los concluyeron, pero sólo 435 consiguieron el diploma que les certifica su servicio social.
Las cifras muestran que 23 por ciento de los estudiantes abandonaron estos estudios a mitad del camino, los cuales ofrecen 20 especialidades técnicas de formación.
Las 20 opciones de ETE que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México a alumnos de bachillerato otorgan un certificado como técnico después de que demuestran que realizaron prácticas en empresas o instituciones públicas por un periodo de 240 a 300 horas. Si posteriormente realizan un servicio social de 480 horas, pueden tramitar un diploma y una cédula profesional acreditada por la Secretaría de Educación Pública.
Los ETE buscan ampliar sus oportunidades profesionales, con el fin de brindar a los jóvenes una formación integral útil para la vida laboral y su desarrollo personal.