Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 13

Uno de cada cuatro alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) no termina el curso denominado Estudios Técnicos Especializados (ETE), el cual es una opción técnica que deben estudiar en dos semestres y hacer prácticas profesionales para recibir un certificado de dicho curso que representa una especie de carrera técnica.

Un informe de la dirección del CCH a cargo de Benjamín Barajas, señala que de los 3 mil 175 jóvenes que se inscribieron el año pasado, 2 mil 432 los concluyeron, pero sólo 435 consiguieron el diploma que les certifica su servicio social.

Las cifras muestran que 23 por ciento de los estudiantes abandonaron estos estudios a mitad del camino, los cuales ofrecen 20 especialidades técnicas de formación.