Sólo un cuarto de alumnos de CCH concluyen su formación técnica
Sólo un cuarto de alumnos de CCH concluyen su formación técnica
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 13

Uno de cada cuatro alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) no termina el curso denominado Estudios Técnicos Especializados (ETE), el cual es una opción técnica que deben estudiar en dos semestres y hacer prácticas profesionales para recibir un certificado de dicho curso que representa una especie de carrera técnica.

Un informe de la dirección del CCH a cargo de Benjamín Barajas, señala que de los 3 mil 175 jóvenes que se inscribieron el año pasado, 2 mil 432 los concluyeron, pero sólo 435 consiguieron el diploma que les certifica su servicio social.

Las cifras muestran que 23 por ciento de los estudiantes abandonaron estos estudios a mitad del camino, los cuales ofrecen 20 especialidades técnicas de formación.

Las 20 opciones de ETE que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México a alumnos de bachillerato otorgan un certificado como técnico después de que demuestran que realizaron prácticas en empresas o instituciones públicas por un periodo de 240 a 300 horas. Si posteriormente realizan un servicio social de 480 horas, pueden tramitar un diploma y una cédula profesional acreditada por la Secretaría de Educación Pública.

Los ETE buscan ampliar sus oportunidades profesionales, con el fin de brindar a los jóvenes una formación integral útil para la vida laboral y su desarrollo personal.

 

