Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 12

Esta semana es la última de clases en la UNAM; después vienen dos de exámenes y para el 12 de diciembre inicia el periodo vacacional, pero en las facultades de Contaduría y Administración; Arquitectura; Odontología y Arte y Diseño se mantienen paros desde hace más de mes y medio, los cuales podrían levantarse en los próximos días, debido al desgaste de los alumnos, quienes han empezado a disminuir en las guardias que deben tener en la toma de instalaciones.

El agotamiento de los paristas cada vez es más perceptible y repercute en la baja presencia en el resguardo de los planteles; en redes sociales piden “acuerpamiento”, pues en caso de haber menos de siete personas en las instalaciones, las autoridades podrían levantar el paro de actividades.

Fuentes de la universidad nacional comentaron a este diario que es muy probable que en los próximos días las cuatro facultades que siguen en paro decidan acabarlo, porque nadie quiere quedarse en sus instalaciones durante las vacaciones, de modo que poco a poco las devolverán, aunque en ellas se corre el riesgo de recalendarizar el semestre que perdieron, porque prácticamente se suspendió la mitad del ciclo.