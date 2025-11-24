Fabiola Martínez

Lunes 24 de noviembre de 2025

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “no es responsable de la forma en que la mayoría legislativa llegue a utilizar su poder de decisión”, se advierte en el libro editado por la máxima instancia acerca de la sobrerrepresentación derivada de la asignación de diputados en 2024.

Con distintos enfoques a lo largo de 258 páginas, el texto explica el aval que se dio el 28 de agosto de 2024 a la integración de la Cámara de Diputados, calculada originalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de la votación del 2 de junio de aquel año.

Para la oposición, según se relata en el libro puesto en circulación este mes, los magistrados permitieron a Morena y a sus aliados (partidos del Trabajo y Verde) tener la mayoría calificada para concretar reformas constitucionales como la judicial.

En el capítulo escrito por Felipe de la Mata, integrante de la sala superior del TEPJF, y José Alfonso Herrera, especialista en derecho constitucional por la UNAM y secretario del equipo del magistrado, se afirma que modificar las reglas para evitar tal escenario “implicaría que el tribunal se convierta en un órgano político”.

La obra titulada Entre la Consti-tución y la campaña mediática: Asig-nación de diputaciones en Méxicoen 2024 y sentencia SUP-REC-3505/2024, coordinada por el magistrado De la Mata y Alejandra Tello, especialista de la Escuela Judicial Electoral, es gratuita y puede obtenerse en la página del TEPJF.

En ocho capítulos aborda distintas aristas de esta resolución, conocida en el ámbito político como “la sobrerrepresentación” del bloque político mayoritario.

En el apartado “Asignación de diputaciones de representación proporcional: Razones constitucionales”, el magistrado y Herrera explican el sistema que rige la integración y asignación de diputaciones federales en México, pero sobre todo el límite de la sobrerrepresentación, porque la Constitución hace referencia, desde 2009, a las características máximas de cada partido, no por coalición.