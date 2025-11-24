▲ El blanquiazul pagó al menos 309 mil pesos para asegurar su sede nacional. En la imagen de 2006, durante una protesta de la CNTE. Foto Alfredo Domínguez

Néstor Jiménez

La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 10

A la vez que el PAN tiene colaboradores que promovieron la marcha del pasado día 15, la cual concluyó con conatos de violencia, el partido contrató una serie de seguros para proteger sus instalaciones de “vandalismo”, así como de “huelgas, motines, disturbios, alborotos populares o conmoción civil”.

La suma asegurada asciende a 232 millones de pesos en caso de incendios atribuidos a dichas causas en su sede nacional. También cuenta con seguro por 220 millones de pesos por daños en las oficinas por quemas, igualmente vinculado con esas posibles causas.

Los contratos también cubren “rotura de cristales” hasta por medio millón de pesos; robo de mercancía, 250 mil; daño de equipo de cómputo o “desaparición misteriosa” del mismo, hasta 26 millones.

De acuerdo con el documento firmado por un año con HDI Seguros, vigente desde el pasado 23 de agosto, también cubre la pérdida de “dinero y valores” hasta por 235 mil pesos, así como por lluvias, terremotos, huracanes, tornados, nevadas y erupciones volcánicas.

El PAN pagó al menos 309 mil 164 pesos para la cobertura de su sede nacional, localizada en avenida Coyoacán 1546, en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.