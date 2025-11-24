Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 9

Pekín. El español se ha abierto paso en China, a partir de las relaciones del gigante asiático con América Latina. Los hablantes del idioma en este país aún son una comunidad muy pequeña, pero poco a poco van en aumento, de acuerdo con información del Instituto Cervantes. En 2020 se estimaba que eran más de 60 mil 285, entre nativos y aprendices, mientras que en 2025 se proyectan cerca de 100 mil, es decir 65 por ciento más.

Las universidades públicas y privadas que ofrecen carreras o cursos de enseñanza de la lengua también han incrementado, al pasar de 12, en el año 2000, a 106, en 2025, según datos públicos.

Aún así, estas cifras no reflejan en su totalidad el potencial de personas que hablan o entienden español, aunque sea limitadamente, pues en las escasas estadísticas públicas nacionales no se contempla, por ejemplo, el universo de comerciantes chinos que por trabajo aprenden un poco de idioma para hacer más fáciles sus ventas, como se observa en las grandes ciudades, Pekín y Shangái.

En pequeños locales y plazas, como el famoso mercado pequinés de las Perlas, donde turistas y nacionales pueden encontrar ropa, productos digitales, artesanías y comida, muchos de los vendedores detectan si el cliente es hispanohablante y sueltan palabras como “amigo”, “barato” o “¿qué necesitas?”

La enseñanza del español inició oficialmente en 1952, tres años después de la fundación de la República Popular China, con la celebración de una reunión internacional sobre paz mundial, recuerda Chang Fuliang, decano de la Facultad de Estudios Hispánicos y Portugueses de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (BFSU, por sus siglas en inglés).

En octubre de ese año, explica en entrevista, llegó una delegación muy numerosa de Latinoamérica, de 150 personas, pero en China casi nadie hablaba o entendía español. Es así que el entonces primer ministro, Zhou Enlai, compañero de Mao Zedong –máximo dirigente del Partido Comunista–, llamó por teléfono a las autoridades de la BFSU para que empezara a dar clases del idioma. Los dos primeros profesores fueron chilenos.