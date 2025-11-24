Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025

En la huasteca hidalguense se inauguró este fin de semana la primera oficina de la Defensoría Pública Federal especializada en atender a pueblos indígenas y afroamexicanos, en un acto encabezado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y de integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

El también titular del Poder Judicial de la Federación (PJF), Hugo Aguilar, destacó –de acuerdo con un comunicado de ayer del OAJ– que se trata de un momento histórico para el país y para la justicia, pues los pueblos indígenas a lo largo de la historia “ni siquiera teníamos calidad jurídica, hasta la reforma del 30 de septiembre de 2024”.

Señaló que con la nueva oficina de la Defensoría, en Huejutla, Hidalgo, se abre en el PJF “un nuevo frente, una nueva perspectiva: la de ser defensores del pueblo”, pues se dan los primeros pasos en la consolidación de una justicia incluyente, al tratarse de la primera instalación destinada especialmente al beneficio y atención de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la región Sierra y Huasteca Hidalguense.