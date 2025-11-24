De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 6

Ante los bloqueos anunciados por transportistas para hoy, el Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que esas protestas “son la evidencia más clara de que el gobierno federal abandonó a uno de los sectores que sostienen la movilidad y la economía del país” y llamó a las autoridades a instalar “una mesa nacional real de diálogo”, para establecer una ruta de atención a sus demandas.

“Si miles de transportistas están dispuestos a cerrar carreteras, no es por gusto, es por desesperación. Por años han exigido seguridad, mejores condiciones y diálogo”, señaló el dirigente nacional blanquiazul, Jorge Romero.

En un comunicado, aseveró que los robos, desapariciones, homicidios y cobro de piso, “han escalado a niveles alarmantes”. Al considerar que “no puede ser que trasladar mercancías se haya convertido en una actividad de alto riesgo”, agregó que “los transportistas no son enemigos del país... Desdeñarlos sería otra injusticia de este gobierno”.