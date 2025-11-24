▲ Un centenar de jóvenes marchó del Zócalo al Senado. Foto Cristina Rodríguez

Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 6

El Frente Nacional por la 40 horas se manifestó ayer frente al Senado, para exigir que se legisle ya sobre esta materia, tras criticar la demora de que ha sido objeto el tema.

“No se pide un imposible”, señalaron alrededor de 100 jóvenes, quienes combinaron sus consignas a favor de la nueva jornada laboral, con el apoyo a la causa palestina.

En sus discursos, externaron su repudio a que el Ejecutivo federal ni siquiera ha presentado al Congreso la iniciativa para reducir el número de horas laborables.

Llamaron la atención sobre el hecho de que está por terminar el periodo ordinario de sesiones y no se ha avanzando en el tema.

Resaltaron que desde el sexenio pasado se le ha dado largas al asunto y manifestaron que a este paso, la jornada laboral de 40 horas podría entrar en vigor hasta el 2030.