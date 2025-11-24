Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 6
El Frente Nacional por la 40 horas se manifestó ayer frente al Senado, para exigir que se legisle ya sobre esta materia, tras criticar la demora de que ha sido objeto el tema.
“No se pide un imposible”, señalaron alrededor de 100 jóvenes, quienes combinaron sus consignas a favor de la nueva jornada laboral, con el apoyo a la causa palestina.
En sus discursos, externaron su repudio a que el Ejecutivo federal ni siquiera ha presentado al Congreso la iniciativa para reducir el número de horas laborables.
Llamaron la atención sobre el hecho de que está por terminar el periodo ordinario de sesiones y no se ha avanzando en el tema.
Resaltaron que desde el sexenio pasado se le ha dado largas al asunto y manifestaron que a este paso, la jornada laboral de 40 horas podría entrar en vigor hasta el 2030.
Denunciaron que el empresariado ha mostrado su reacción a la propuesta y tiene la pretensión de pagar menos.
Tras marchar desde el Zócalo, los jóvenes llegaron a la sede legislativa, en donde realizaron pintas: “40 horas ya”, se leía, en tanto en sus cartulinas, destacaron: “Quiero vivir y trabajar, no vivir trabajando”, “No descansar mata, 40 horas ya”.
Los jóvenes realizaron un mitin en las inmediaciones del Senado, caminaron alrededor del edificio y se retiraron sin que se registrará ningún incidente.