César Arellano García

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 3

Veracruz, Ver., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó por primera vez el Buque Escuela Cuauhtémoc, luego de que la embarcación arribó ayer al país tras el accidente que tuvo el pasado 17 mayo, cuando sus mástiles impactaron en el puente de Brooklyn, Nueva York, con saldo de dos marinos fallecidos y 19 heridos.

Agradeció en especial a los cadetes navales, quienes, dijo, frente a la dificultad han demostrado entereza, amor a la patria, amor a sus familias, al compañero, y ponen en alto siempre el nombre de México.

Además, recordó “con orgullo y honor” a los marinos fallecidos en el choque del buque: la cadete de cuarto grado América Yamilet Sanchez Hernández y el marino Adal Jair Maldonado Marcos. “Su memoria y entrega las llevamos siempre en el corazón”.

Indicó que pese a momentos difíciles personales, las fuerzas armadas siempre defienden el mar y la patria, y han demostrado entereza, orgullo, compañerismo, solidaridad y generosidad y, eso, afirmó, es lo que caracteriza al pueblo mexicano.

“Nunca nos vamos a equivocar cuando decimos que la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea son parte de nuestro pueblo. Llevan en el corazón, en su mente y en su historia la generosidad de nuestro pueblo, ésa que se entrega en cada momento de dificultades; que cuando hay problemas en el país muestran dando la mano para levantar al vulnerable”, destacó.