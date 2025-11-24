▲ “Hoy nos preparamos de forma permanente para la defensa de nuestra soberanía y fronteras marítimas”, dijo ayer el titular de la Marina, Raymundo Morales, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Jorge Pablo García

César Arellano García

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 3

San Juan de Ulúa, Ver., Por siempre, el pueblo debe estar alerta para defender la justicia y combatir cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar la ceremonia del Día de la Armada de México.

“Hoy como ayer, los mexicanos estamos llamados a defender la independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y la libertad”, subrayó, y ratificó que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo.

“No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón; tampoco, quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación ni quien busca apoyo extranjero cuando no tiene respaldo interno.”

Ante los secretarios de Marina, Raymundo Morales; de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, la mandataria dijo que las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, “porque aquí la patria se defiende con amor, y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”.

Indicó que en un “día histórico como hoy, también se conmemora el 200 aniversario de la consolidación de la Independencia de México en el mar.

“Deben emocionarnos y motivarnos las hazañas de nuestras fuerzas armadas, que todos los días construyen paz y justicia con patriotismo junto a su pueblo. Las vemos en la inauguración de un tren que une territorios, en la mano extendida vulnerable frente a la inundación, en los helicópteros que llevan alimentos y esperanza, en la estrategia de seguridad que busca la paz para todos.

“Frente a la codicia, nos guía la generosidad de un pueblo que de la mano ayuda siempre al vulnerable. Nos dan ejemplo los marinos que tienden la mano y apoyan con humanismo a quien ha sufrido tras perder su casa por la subida del río. Nos dan ejemplo los soldados que dan su fuerza en medio del lodo para ayudar al desvalido.

“Todos los mexicanos somos herederos de aquella gesta de 1825, hace 200 años, y debemos seguir con la misión de proteger nuestra tierra y nuestras costas, garantizar la soberanía y servir a México con lealtad, valentía y honor, con paz, libertad, responsabilidad y justicia, con amor y entrega. A 200 años de la consolidación de nuestra independencia en el mar, celebramos y convocamos a la constante defensa de nuestra independencia, soberanía y lucha por la justicia, la verdadera democracia y la libertad.”