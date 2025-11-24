El mundo ve al país con esperanza, dice en el día de la armada
Llama en Veracruz a estar alertas para luchar por la justicia y combatir injerencias externas
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 3
San Juan de Ulúa, Ver., Por siempre, el pueblo debe estar alerta para defender la justicia y combatir cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar la ceremonia del Día de la Armada de México.
“Hoy como ayer, los mexicanos estamos llamados a defender la independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y la libertad”, subrayó, y ratificó que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo.
“No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón; tampoco, quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación ni quien busca apoyo extranjero cuando no tiene respaldo interno.”
Ante los secretarios de Marina, Raymundo Morales; de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, la mandataria dijo que las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, “porque aquí la patria se defiende con amor, y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”.
Indicó que en un “día histórico como hoy, también se conmemora el 200 aniversario de la consolidación de la Independencia de México en el mar.
“Deben emocionarnos y motivarnos las hazañas de nuestras fuerzas armadas, que todos los días construyen paz y justicia con patriotismo junto a su pueblo. Las vemos en la inauguración de un tren que une territorios, en la mano extendida vulnerable frente a la inundación, en los helicópteros que llevan alimentos y esperanza, en la estrategia de seguridad que busca la paz para todos.
“Frente a la codicia, nos guía la generosidad de un pueblo que de la mano ayuda siempre al vulnerable. Nos dan ejemplo los marinos que tienden la mano y apoyan con humanismo a quien ha sufrido tras perder su casa por la subida del río. Nos dan ejemplo los soldados que dan su fuerza en medio del lodo para ayudar al desvalido.
“Todos los mexicanos somos herederos de aquella gesta de 1825, hace 200 años, y debemos seguir con la misión de proteger nuestra tierra y nuestras costas, garantizar la soberanía y servir a México con lealtad, valentía y honor, con paz, libertad, responsabilidad y justicia, con amor y entrega. A 200 años de la consolidación de nuestra independencia en el mar, celebramos y convocamos a la constante defensa de nuestra independencia, soberanía y lucha por la justicia, la verdadera democracia y la libertad.”
El titular de la Marina afirmó que la Presidenta es la comandanta suprema de una armada bicentenaria, “la primera mujer en 200 años al frente de una institución que, al igual que usted, da todo por la patria, por cada mexicano. Su estratégica visión hacia el mar nos alienta a seguir navegando por el rumbo correcto y renovar en cada alba nuestro más legítimo deseo de servir a los más altos ideales de la patria”.
Asimismo, refrendó el compromiso y encargo “inquebrantable” de proteger y defender la soberanía nacional, así como los intereses marítimos.
“Hoy nos preparamos permanentemente para la defensa de nuestra soberanía y fronteras marítimas. Contribuimos para consolidarnos como una potencia marítima emergente mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones que nos representa ser un Estado ribereño, de madera y rector del puerto, lo cual hace valer el estado de derecho y la legalidad en todas las actividades llevadas a cabo en los mares y costas nacionales.
“Siempre estamos prestos para ganar el barlovento, ya que quien lo gana, gana la batalla, porque somos la Armada de los mexicanos. Una Armada que nació de los anhelos de una patria libre y soberana. Una Armada que nació de las entrañas de nuestro pueblo, una Armada bicentenaria, símbolo vivo de la lealtad, de la fuerza y del amor a México.”
Manifestó que el majestuoso embajador y caballero de los mares (Buque Escuela Cuauhtémoc) es parte de esta histórica celebración, al engalanar el puerto de Veracruz con su presencia, lo hacemos después de zarpar de Nueva York el pasado 4 de octubre”.
Recordó que durante su travesía, el mar, el viento y las maniobras de su tripulación lo han traído de vuelta al país. “También es justo decirlo: las muestras de solidaridad y el enorme cariño del pueblo mexicano y de la comunidad marítima internacional lo han dotado de una fuerza extraordinaria para estar hoy con nosotros”.
Expresó lo anterior luego del accidente ocurrido el pasado 17 mayo, cuando los mástiles de la nave impactaron en el puente de Brooklyn, Nueva York, que dejó un saldo de dos marinos fallecidos y 19 heridos.
Destacó que la Armada de México tiene la responsabilidad de continuar con el legado bicentenario que los respalda como institución.