▲ Anuncio del Departamento de Seguridad Interna (DHI, por sus siglas en inglés) para reclutar agentes (izquierda) e imagen difundida por la bancada republicana en la Cámara baja en contra del socialismo (derecha). Foto DHI y grupo parlamentario republicano

P

arece que el país más poderoso del mundo, encabezado por un gobierno que pretende ser muy macho, le tiene miedo a todo, especialmente a extranjeros de “color”, a regímenes que no son obedientes y, por lo tanto, “ narcoterroristas”; también a ese otro espectro que parece haber resucitado: el “socialismo”.

El gobierno intensifica su reclutamiento de agentes para “proteger a America de extranjeros criminales. Protege tu patria y defiende tu cultura”, invita el Departamento de Seguridad Interna en un anuncio. En otro, la imagen del tío Sam expresa: “ America te necesita. America ha sido invadida por criminales y depredadores. Te necesitamos para sacarlos”.

Incluso, la amenaza es tan grave que requiere hasta citas bíblicas mientras se muestran escenas de agentes federales armados filmados en blanco y negro, todo acompañado de una ruta sonora tipo country rezando por las fuerzas que se requieren para defender a este país –todo parte de un nuevo video de reclutamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interna (https://x.com/DHSgov/status/19922 88980457361699). Si alguien pensaba que se había logrado la separación de Estado e Iglesia, pues aparentemente, según este gobierno, Dios quiere oficiales cazando con armas a Jesús y María, entre otros inmigrantes y refugiados.

Mientras tanto, los países de donde provienen esos “invasores” son responsables de otra amenaza a Estados Unidos por ser desobedientes frente a Washington y son acusados de envenenar a los muy saludables e inocentes estadunidenses. El ahora llamado Departamento de Guerra (es cierto que es un nombre más preciso que el anterior, el de Defensa, en una nación que ha realizado más conflictos armados que cualquiera otra en las décadas recientes) despliega portaviones, buques de guerra, aviones caza, más de 15 mil tropas, helicópteros, junto con fuerzas encubiertas en el Caribe con una misión oficial que parece cambiar diario: a veces es sólo una guerra antinarcóticos, otras el retorno de la Doctrina Monroe y/o impulsar el cambio de régimen en Venezuela (por ahora).

Pero además de la invasión de inmigrantes y de países desobedientes que exportan “drogas”, hay un enemigo interno que no deja de asustar: el “socialismo”. Tan preocupante es, que la gran mayoría de la Cámara de Representantes (incluido el líder y decenas de demócratas) se tuvo que proclamar en contra del socialismo el viernes pasado, poco antes de que llegara ese peligroso socialista democrático y alcalde electo de Nueva York, Zhoran Mamdani, a visitar al presidente. La resolución legislativa aprobada se llama “denunciando los horrores del socialismo” y concluye con la afirmación de que Estados Unidos fue fundado sobre la “santidad del individuo” opuesto al “sistema colectivista del socialismo” y, por lo tanto, “el Congreso denuncia al socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas en Estados Unidos”.