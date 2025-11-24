C

omo quedamos la semana pasada, hoy comenzaremos con otras (que no las últimas) referencias sobre el tempranero candidato presidencial y actual senador don Anaya. También, con algunos comentarios iniciales en torno a las actividades profesionales como senador de la República y presidente de la organización formal de la derecha mexicana recientemente inaugurada y, por supuesto, a su más exitosa vocación: real estate advisor.

También deseo recordar algunas noticias que en el momento de su primera lectura consideré que debería sacar a relucir de cuando en cuando, temeroso de que los asuntos a los que se referían siguieran vigentes o las positivas hubieran pasado sin pena ni gloria. Por lo pronto, comencemos con una entrevista que le concedió a la doctora Denise Maerker el llamado Golden Boy (así le llaman los panistas, que también en esto siguen pensando como en siglos pasados: el patrón de oro ya no existe, y a los 46 años ya no se es precisamente un muchacho). Antes de entrar en materia, no quiero escatimarle a la señora Maerker mi reconocimiento por su desempeño como entrevistadora: exhibió suficiente conocimiento sobre los temas a tratar, así como de la historia personal del entrevistado, lo cual permitió el desarrollo de una plática cordial y sin exabruptos, que no es lo usual en estos días, pese a los frecuentes empalmes del orador sobre la exposición de su interlocutora, a la que en repetidas ocasiones interrumpía (aunque fuera con palabras obsequiosas, como una afirmación de estar de acuerdo con lo que ella estaba diciendo o aceptando lo que se le planteaba). Peroooo él tenía sus razones, que daba por sabidas, así que qué necesidad de mencionarlas. Ante la crítica irrebatible no hay mejores explicaciones que los años pasados, las diferentes circunstancias, el clima, la hora. Fue incapaz de explicar el arribo del grupo más desprestigiado de la actual militancia: el presidente y el secretario, por ejemplo. Trató de explicar a Fox y a Felipe, pero, pese a toda su beatífica actitud, todavía no le está dado eso de hacer milagros. Cuando quiso rebatir el señalamiento de la señora Maerker sobre las tres proclamas que estrenó su partido: Patria. Familia. Libertad, el senador afirmó que uno de los compromisos panistas será la defensa de la familia. El sustantivo singular está correctamente usado, pues se refiere a un modelo de familia que sostiene la exclusividad entre los miembros de una pareja, tanto en el aspecto sexual como en el afectivo y emocional. Para los panistas el término familia, es bien sabido, se refiere a la concepción católica que lo inscribe, como un mandamiento dictado por el Padre desde los tiempos de la creación, y luego por Jesucristo, que, por inspiración del Espíritu Santo, lo consagró como sacramento. O séase, que todas las parejas de ciudadanos que viven, digamos arrejuntados, amancebados, en amasiato, adulterio, concubinato y unión libre, pero que no hayan cumplido los requisitos litúrgicos, (por cierto, no gratuitos) no constituyen un matrimonio, pues ya se dijo que éste es un sacramento que sólo la muerte y el Vaticano, por medio del Tribunal de la Rota Romana, pueden considerar inválido. La causal más frecuente que puede justificar la nulidad de un matrimonio es lo que se califica como ratum sed non consummatum, es decir cuando el coito, la cópula no se ha llevado a cabo. Conozco el caso de un muy importante personero coahuilense, que consiguió la invalidez de su matrimonio después de haber engendrado cuando menos una criatura (o sea, que sí consummatum). Obviamente, la nulidad requirió de una muy costosa penitencia. Por cierto, ¿tendrá el candidato Anaya algún amigo que le haga saber que la concepción actual de familia es diversa para bien y felicidad de muchísimos electores?

