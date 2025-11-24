Ap, Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 30

Tokio. Japón anunció ayer el despliegue de misiles tierra-aire en la isla de Yonaguni, en el sur de su archipiélago y cerca de Taiwán, en medio de las tensiones provocadas por las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre su disposición a defender Taipei de una posible intervención militar china.

“La unidad de misiles reducirá la posibilidad de un ataque armado contra nuestro país. La afirmación de que generará más tensión en la región es infundada”, afirmó al diario Asahi Shinbun desde la base militar de Yonaguni. Los misiles serán de medio alcance, como los estadunidenses SAM, preparados para interceptar aviones de combate y misiles de crucero.

Yonagumi está a 110 kilómetros de Taiwán, en las islas Nansei, en la región japonesa de Okinawa.

Takaichi, en el cargo desde octubre, provocó malestar en China tras afirmar que un ataque contra Taiwán podría provocar una reacción militar por parte de Japón.

El canciller chino, Wang Yi, acusó a Japón de “cruzar una línea roja” al rechazar de nuevo las declaraciones de Takaichi a principio de mes.