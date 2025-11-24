Afp, Sputnik y Xinhua

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 30

Beirut. Israel bombardeó ayer la capital de Líbano, Beirut, por primera vez desde junio, y afirmó que mató al jefe de personal de Hezbollah, Haytham Tabtabai, y la milicia respaldada por Irán acusó que las fuerzas israelíes cruzaron una línea roja.

En un comunicado, Hezbollah confirmó la muerte del “gran comandante” Tabtabai en un “traicionero ataque israelí contra la zona de Haret Hreik, en Beirut”.

Un reporte del ministerio de Salud libanés indicó: “según los datos definitivos, como consecuencia de la ofensiva aérea del enemigo israelí en los suburbios del sur de Beirut, cinco personas perdieron la vida y otras 28 resultaron lesionadas”.

El ejército israelí, que afirmó estar “comprometido” con el alto el fuego, declaró que realizó la operación militar contra un edificio residencial para eliminar a Tabtabai; mientras, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, llamó a la comunidad internacional a “intervenir seriamente y con fuerza para poner fin a los ataques contra Líbano”.