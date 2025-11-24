▲ Residentes del campo de refugiados de Nur Shams, cerca de Tulkarem, en Cisjordania reocupada, protestaron junto con activistas extranjeros para exigir el derecho de regresar a sus hogares. Foto Afp

Prensa Latina y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 30

Ramallah. Israel confiscó más de 104 hectáreas de tierra palestina en el norte de Cisjordania reocupada, al tiempo que las autoridades de la franja de Gaza denunciaron que Tel Aviv violó la tregua casi 500 veces desde que comenzó el alto el fuego, el 10 de octubre, con saldo de al menos 342 palestinos asesinados y 875 heridos.

El jefe de la comisión de resistencia al muro y a los asentamientos, Mu’ayyad Shaaban, denunció ayer que autoridades de Tel Aviv emitieron nueve órdenes de confiscación en el valle del Jordán y con fines militares en zonas de las localidades de Tammun, Tayasir y Talouza con la finalidad de pavimentar una carretera utilizada por los colonos israelíes. La superficie incautada equivale a más de 100 campos de futbol profesionales.

Shaaban destacó que aunque se emitieron por separado las órdenes, “la combinación de sus límites y su proyección en el mapa muestra que todas constituyen un proyecto para construir una carretera de 22 kilómetros”.

Esta obra, advirtió, privará a los palestinos del acceso a los pastos en las llanuras orientales y permitirá a Israel reforzar su control sobre la zona; de igual manera, subrayó que “el robo es cometido bajo diversos argumentos, incluida la declaración de reservas naturales, de tierras estatales o para uso militar”.

Llegan más colonos

Según la Oficina Central Palestina de Estadísticas, Israel se apropió en 2024 unas 4 mil 600 hectáreas de tierra en Cisjordania reocupada como parte de su política expansionista; además, reportó que el número de colonos superó 770 mil en Cisjordania, de los cuales 336 mil viven en la zona ocupada de Jerusalén Este.