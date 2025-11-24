Desde el alto el fuego, 342 palestinos asesinados
Denuncian que se pavimentará una carretera que comunica los asentamientos de colonos
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 30
Ramallah. Israel confiscó más de 104 hectáreas de tierra palestina en el norte de Cisjordania reocupada, al tiempo que las autoridades de la franja de Gaza denunciaron que Tel Aviv violó la tregua casi 500 veces desde que comenzó el alto el fuego, el 10 de octubre, con saldo de al menos 342 palestinos asesinados y 875 heridos.
El jefe de la comisión de resistencia al muro y a los asentamientos, Mu’ayyad Shaaban, denunció ayer que autoridades de Tel Aviv emitieron nueve órdenes de confiscación en el valle del Jordán y con fines militares en zonas de las localidades de Tammun, Tayasir y Talouza con la finalidad de pavimentar una carretera utilizada por los colonos israelíes. La superficie incautada equivale a más de 100 campos de futbol profesionales.
Shaaban destacó que aunque se emitieron por separado las órdenes, “la combinación de sus límites y su proyección en el mapa muestra que todas constituyen un proyecto para construir una carretera de 22 kilómetros”.
Esta obra, advirtió, privará a los palestinos del acceso a los pastos en las llanuras orientales y permitirá a Israel reforzar su control sobre la zona; de igual manera, subrayó que “el robo es cometido bajo diversos argumentos, incluida la declaración de reservas naturales, de tierras estatales o para uso militar”.
Llegan más colonos
Según la Oficina Central Palestina de Estadísticas, Israel se apropió en 2024 unas 4 mil 600 hectáreas de tierra en Cisjordania reocupada como parte de su política expansionista; además, reportó que el número de colonos superó 770 mil en Cisjordania, de los cuales 336 mil viven en la zona ocupada de Jerusalén Este.
El gobierno del enclave palestino condenó “en los términos más enérgicos las continuas, graves y sistemáticas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de las autoridades de ocupación israelíes”.
Agregaron que “estas violaciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional humanitario y del protocolo humanitario adjunto al acuerdo. De éstas, 27 ocurrieron el sábado, con un saldo de 24 mártires y 87 heridos”. Asimismo, reportaron que desde el comienzo del alto el fuego también fueron arrestados 35 ciudadanos en el enclave costero.
La oficina de prensa del gobierno expuso en un comunicado que, desde octubre, se registraron al menos 497 violaciones entre las que se encuentran numerosas víctimas mortales, siendo la mayoría niños, mujeres y ancianos. “Responsabilizamos a Israel por las repercusiones de sus actos y estas violaciones”, subrayó.
Las autoridades de Gaza precisaron que las fuerzas israelíes ejecutaron durante ese tiempo 142 ataques contra ciudadanos, viviendas y tiendas de campaña de desplazados, 228 bombardeos terrestres y aéreos, 21 incursiones y más de un centenar de acciones de demolición de estructuras. El pasado 20 de noviembre contaron unas 400 las “violaciones documentadas” que dejaron 280 personas abatidas y 672 heridas.
En total, los ataques israelíes durante la guerra de Israel contra Gaza saldó en 69 mil 756 muertos y 170 mil 946 heridos desde el 7 de octubre de 2023, indicó el ministerio de Salud gazatí.