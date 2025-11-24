Mundo
Tras 42 años, regresa un militar a la defensa Argentina
Periódico La Jornada
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 28

El ministerio de Defensa argentino estará a cargo de un militar por primera vez desde el regreso a la democracia en 1983, informó este fin de semana el gobierno del presidente Javier Milei. Se trata del teniente general Carlos Presti, actual jefe del ejército. Su nombramiento representa un quiebre respecto a la designación de civiles para esa cartera, algo que mantuvieron inalterable tanto gobiernos de centroizquierda como de derecha en los pasados 42 años. Durante la dictadura (1976-1983) hubo unos 30 mil desaparecidos y más de 400 bebés fueron robados bajo el cautiverio de sus madres, de los cuales 140 han recuperado su identidad décadas después gracias a la labor de la justicia y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en una búsqueda que sigue abierta.

