Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 28

Johannesburgo. Los dirigentes de algunas de las economías más importantes del mundo, el G-20, cerraron ayer en Sudáfrica su cumbre anual con una defensa al multilateralismo ante un mundo afectado por las políticas unilaterales de Estados Unidos, las guerras y las rivalidades geopolíticas.

“Vivimos no una transición, sino una ruptura”, reconoció el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la última jornada de una reunión de dos días, que terminó ayer.

“Demasiados países se están replegando en bloques geopolíticos o en campos de batalla del proteccionismo”, advirtió. “En cada ruptura reside la responsabilidad de construir; la nostalgia no es una estrategia”, añadió el premier canadiense.

Por su parte, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró que su par estadunidense, Donald Trump, “trata de predicar el fin del multilateralismo, al querer imponer el unilateralismo. Creo que el primero triunfará”.

Los líderes de dos docenas de economías clave de todo el mundo, incluidos países de Europa, así como China, India, Japón, Turquía, Brasil y Australia, asistieron a la cumbre, la primera que se celebra en África.

El G-20 agrupa a 19 países, a los que se suma la Unión Europea y la Unión Africana. En total, sus participantes representan 85 por ciento del producto interno bruto mundial y unos dos tercios de la población.

El gobierno del presidente Trump rechazó participar en el evento, al argumentar que las prioridades de Sudáfrica, incluida la cooperación en comercio y clima, iban en contra de sus políticas, aunque mandó un delegado.

En un comunicado conjunto del G-20 el sábado, los líderes presentes declararon que se reunían “en un contexto de creciente competencia e inestabilidad geopolítica y geoeconómica, la intensificación de conflictos y guerras, profundización de la desigualdad, aumento de la incertidumbre económica mundial y la fragmentación”.