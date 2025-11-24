▲ Publicación de Trump en redes sociales sobre el presunto recorte de “regalías” al ex presidente Barack Obama. CNN señaló después que esa información no era real. Foto tomada de Truth Social

▲ Varias afirmaciones de la Secretaria de Seguridad Interna estadunidense, Kristi Noem (al centro, en conferencia el sábado pasado), han sido desmentidas por periodistas, en especial en el tema de la campaña contra inmigrantes. Foto Ap

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 27

Washington y Nueva York., El gobierno de Donald Trump anunció en septiembre pasado el arresto de 171 integrantes del cártel de Sinaloa que operaban en el noreste de Estados Unidos; pocas semana después declaró que agentes federales nunca detienen a ciudadanos estadunidenses en sus redadas contra inmigrantes indocumentados, mientras la Casa Blanca repetidamente difunde videos filmados en la capital de este país, con confrontaciones violentas donde civiles atacan a oficiales.

Cada una de estas afirmaciones oficiales, entre tantas más, ocupan las primeras planas de la prensa en Estados Unidos, México y alrededor del mundo, pero todas tienen algo en común: son falsas. Sin embargo, cuando se detecta que no son verdad, rara vez los medios le otorgan el mismo despliegue que en el momento en que fueron proclamadas por el gobierno. Esta es la brillante estrategia mediática de la Casa Blanca, y funciona demasiado bien.

Los medios no oficiales, ante este método de comunicación oficial, se convierten –muchos sin querer– en facilitadores y hasta cómplices de esta maquinaria de propaganda mucho más atrevida que sus antecesoras. Con ello, al repetir las declaraciones gubernamentales a tal volumen para públicos masivos acaban ayudando a promover y justificar las políticas puestas en marcha por la administración de Trump.

Así, Washington ha logrado usar a los medios masivos de Estados Unidos para difundir su visión de la realidad de este país, a pesar de que es contraria a los hechos.

Parte del problema es el volumen de afirmaciones oficiales falsas, engañosas y hasta absurdas, que abruman a los periodistas y dificultan las decisiones sobre lo que vale o no reportar, y cómo.

Recientemente, Trump difundió por sus redes sociales que su gobierno había puesto un alto a las “regalías” de 2.5 millones de dólares anuales pagadas al ex presidente Barack Obama. Mientras funcionarios de la Casa Blanca rehúsan responder a preguntas de reporteros sobre el mensaje de su jefe, la afirmación es una ficción. “No es real, no tiene ninguna verdad. Es una locura”, comentó el reportero Jake Tapper, de CNN. En muchos casos, las afirmaciones absurdas sirven de distracción.

Por ejemplo, una narrativa que se usa para justificar tanto amenazas a otros países como para operaciones antimigrantes dentro del país es que capos mexicanos, empleando a inmigrantes indocumentados y hasta al presidente venezolano Nicolás Maduro, amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos y son todos el enemigo que se necesita confrontar.

CNN, entre otros medios, reportó como hecho la declaración de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) el 2 de septiembre sobre el arresto de 171 integrantes de un cártel mexicano que opera en Estados Unidos.

“Estas son detenciones de alta escala, no de distribuidores al menudeo de bajo nivel. Se trata de miembros del cártel de Sinaloa”, declaró Jarod Forget, agente especial de la DEA a cargo de la división de Nueva Inglaterra. Hubo notas de seguimiento sobre la operación interna de esta red del cártel.

Pero para variar había un problema. “Eso sencillamente no es cierto”, afirmó el reportero Joey Flechas, del Boston Globe. “Después de revisar más de mil 600 cuartillas de documentos judiciales, entrevistar más de 75 agencias de seguridad pública estatales, locales y federales… el medio concluyó que la DEA caracterizó mal a la gente que arrestó”. Agregó que “los llamados miembros del cártel eran en su mayoría dealers o usuarios de droga de bajo nivel o ladrones de tiendas”. La agencia no logró ofrecer evidencia al rotativo para comprobar sus afirmaciones.