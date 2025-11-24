De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 39

La sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Zacatecas anunció que iniciará un paro de labores indefinido a partir de hoy, en rechazo a la federalización de la nómina educativa estatal. Asimismo, llamó a la dirigencia nacional del gremio a pronunciarse, pues, aseguraron, dicha medida afecta la certeza laboral y el sistema de pensiones.El anuncio lo hizo anoche el dirigente de la sección 58, Marcelino Rodarte Hernández, luego de la asamblea estatal que sostuvieron.

“El paro de labores comienza mañana a primera hora, se estarán tomando los departamentos o direcciones regionales, el departamento jurídico, la Secretaría de Educación”, mencionó.