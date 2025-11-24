Estados
Al cierre
SNTE, en paro contra la federalización de nómina en Zacatecas
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 39

La sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Zacatecas anunció que iniciará un paro de labores indefinido a partir de hoy, en rechazo a la federalización de la nómina educativa estatal. Asimismo, llamó a la dirigencia nacional del gremio a pronunciarse, pues, aseguraron, dicha medida afecta la certeza laboral y el sistema de pensiones.El anuncio lo hizo anoche el dirigente de la sección 58, Marcelino Rodarte Hernández, luego de la asamblea estatal que sostuvieron.

“El paro de labores comienza mañana a primera hora, se estarán tomando los departamentos o direcciones regionales, el departamento jurídico, la Secretaría de Educación”, mencionó.

Los maestros dirigieron su mensaje al gobernador de la entidad, David Monreal, a las dependencias de Educación y Finanzas estatales y a la población a que entienda sus razones del paro.

“Está en juego la certeza laboral, no sólo de los compañeros que están engañados a la federalización, es el impacto que tiene ya en el sistema pensionario a nuestro Issstezac, es el impacto que le está generando en esta situación de incertidumbre a todo el sistema estatal”, señaló.

