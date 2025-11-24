Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 39
La sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Zacatecas anunció que iniciará un paro de labores indefinido a partir de hoy, en rechazo a la federalización de la nómina educativa estatal. Asimismo, llamó a la dirigencia nacional del gremio a pronunciarse, pues, aseguraron, dicha medida afecta la certeza laboral y el sistema de pensiones.El anuncio lo hizo anoche el dirigente de la sección 58, Marcelino Rodarte Hernández, luego de la asamblea estatal que sostuvieron.
“El paro de labores comienza mañana a primera hora, se estarán tomando los departamentos o direcciones regionales, el departamento jurídico, la Secretaría de Educación”, mencionó.
Los maestros dirigieron su mensaje al gobernador de la entidad, David Monreal, a las dependencias de Educación y Finanzas estatales y a la población a que entienda sus razones del paro.
“Está en juego la certeza laboral, no sólo de los compañeros que están engañados a la federalización, es el impacto que tiene ya en el sistema pensionario a nuestro Issstezac, es el impacto que le está generando en esta situación de incertidumbre a todo el sistema estatal”, señaló.