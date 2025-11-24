Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 33

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envió ayer a Chihuahua a 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con el fin de combatir el crimen y reforzar la seguridad en la entidad.

En este estado, así como en otras entidades fronterizas del país, las fuerzas federales mantienen activa desde el pasado 5 de febrero la estrategia Operación Frontera Norte, surgida a partir de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, armas, migrantes y la delincuencia en la región.

A bordo de un avión Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional, los elementos federales arribaron a las 17:30 horas al Aeropuerto Internacional de Chihuahua “General Roberto Fierro Villalobos”, procedentes de la Base Aérea Militar número 19, en la Ciudad de México.

La institución armada explicó en un comunicado que el envío de las fuerzas especiales tiene como fin reforzar el actual despliegue operativo que mantiene la Quinta Zona Militar en esa entidad.