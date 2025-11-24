Alfredo Valadez e Iván Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 33

Integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sangre de mi Sangre, denunciaron que en dos semanas han sido privados de su libertad al menos siete hombres jóvenes, en la comunidad de Sauceda de la Borda, ubicada a 10 kilómetros al suroeste de la zona conurbada de las ciudades de Guadalupe y Zacatecas.

Reprocharon que “si tuviéramos autoridades competentes se habrían dado cuenta que hay un problema fuerte en Sauceda de la Borda; en menos de 15 días han desaparecido al menos siete pobladores (con denuncia formal y fichas publicadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), entre ellos dos hermanos, y un padre y su hijo.

Para las mujeres de esta agrupación –una de las más grandes por el número de sus miembros y sus acciones de rastreo–, “es notorio que hay un caso para indagar, sobre todo porque toda su vida han vivido ahí. ¿Por qué de-saparecieron, a qué se negaron?”, cuestionaron en un comunicado.

De acuerdo con las cédulas de búsqueda emitidas por la fiscalía, los hermanos José Brayan Rodríguez Horta y Jesús Alejandro Rodríguez Horta, de 25 y 22 años, respectivamente, están desaparecidos desde el pasado 21 de noviembre, en Sauceda de la Borda.