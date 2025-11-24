Ejecutan a director de Desarrollo Rural, en Guerrero // Ultiman a un efectivo de la AIC en Guanajuato
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 33
Juan Carlos Mezhua Campos, ex alcalde y líder social en la sierra de Zongolica, municipio del centro del estado de Veracruz, fue asesinado ayer por la mañana; el ex edil gobernó de 2018 a 2021 por el PRD, y buscaba la creación de un nuevo partido. El crimen se cometió en el contexto de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad.
De acuerdo con las autoridades, Mezhua Campos fue citado en la entrada de una calera de su propiedad, en la comunidad de Piedras Blancas, donde ocurrió el ataque. Su equipo de trabajo confirmó el homicidio y exigió justicia a través de sus redes sociales.
“Con profunda tristeza informamos que han asesinado a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la Presidenta de la República. Aquí los resultados de su estrategia de paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano”, señalaron en su perfil de Facebook.
En Guerrero, Rafael Encarnación Ramírez, director de Desarrollo Rural, del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), en la zona Centro de Guerrero, fue ejecutado en una gasolinera por hombres armados en la carretera Chilpancingo-Chichihualco, en la salida de la cabecera municipal, el fin de semana, informó la policía estatal.
Los familiares del funcionario arribaron al sitio y levantaron su cuerpo, no permitieron que las autoridades se llevaran el cadáver.
Tras la agresión se realizaron las diligencias correspondientes en la zona donde quedaron los casquillos percutidos, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación.
Cuatro grupos delincuenciales se disputan el territorio, el cártel de la Sierra, Los Jaleacos, Los Ardillos y Los Tlacos.
Mientras, en Guanajuato, Gustavo Niño Juárez, oficial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, fue ultimado cuando conducía una camioneta y dos hombres que circulaban en una motocicleta le dieron alcance y lo atacaron a tiros en su día de descanso (sábado), en el municipio de Yuriria, informaron autoridades.
Los hechos se perpetraron en la calle San Pablo esquina con Lago de Chapala, en las inmediaciones del malecón.
Precisaron que durante la agresión un menor de 14 años, que no viajaba en el vehículo, resultó lesionado por un impacto de proyectil en el antebrazo y su salud se reporta estable, pues fue dado de alta el mismo día.
En otro hecho, un hombre identificado como José Luis N, de 54 años, originario de Hidalgo, y presunto integrante del cártel de Sinaloa, quien conducía una camioneta con placas falsas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue detenido con 175 paquetes de presunta droga durante una revisión en Tapachula, Chiapas, informaron fuentes oficiales.