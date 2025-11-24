De La Redacción

Lunes 24 de noviembre de 2025

Juan Carlos Mezhua Campos, ex alcalde y líder social en la sierra de Zongolica, municipio del centro del estado de Veracruz, fue asesinado ayer por la mañana; el ex edil gobernó de 2018 a 2021 por el PRD, y buscaba la creación de un nuevo partido. El crimen se cometió en el contexto de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad.

De acuerdo con las autoridades, Mezhua Campos fue citado en la entrada de una calera de su propiedad, en la comunidad de Piedras Blancas, donde ocurrió el ataque. Su equipo de trabajo confirmó el homicidio y exigió justicia a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza informamos que han asesinado a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la Presidenta de la República. Aquí los resultados de su estrategia de paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano”, señalaron en su perfil de Facebook.

En Guerrero, Rafael Encarnación Ramírez, director de Desarrollo Rural, del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), en la zona Centro de Guerrero, fue ejecutado en una gasolinera por hombres armados en la carretera Chilpancingo-Chichihualco, en la salida de la cabecera municipal, el fin de semana, informó la policía estatal.

Los familiares del funcionario arribaron al sitio y levantaron su cuerpo, no permitieron que las autoridades se llevaran el cadáver.