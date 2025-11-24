Los uniformados le dispararon después de cruzar un retén, señalan parientes
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 32
Villahermosa, Tab., Cuatro agentes estatales que están presuntamente involucrados en el asesinato del joven universitario Rodrigo Isidro Ricardez, perpetrado el pasado 14 de noviembre, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).
De acuerdo con versiones de familiares, los policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad dispararon contra el joven de 20 años después de cruzar un retén, lo que ocasionó que chocará su vehículo contra un árbol, cerca de su domicilio, en esta ciudad.
Indicaron que el estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) presentaba una herida de bala a la altura del cuello.
La FGE informó en un comunicado que derivado de la indagatoria que realiza el Ministerio Público y la Dirección de Policía de Investigación, personal especializado en criminalística y peritos, cumplimentaron ayer las órdenes de aprehensión contra cuatro uniformados por el delito de homicidio.
Serán puestos a disposición del juez
Explicó que los indiciados formaban parte de una corporación de seguridad en el estado y, de acuerdo con los datos recabados durante la investigación, “existen elementos suficientes para imputarles su probable participación en el delito”, por lo que se encuentran en proceso de ser puestos a disposición del juez de control que los requiere.
El pasado sábado, familiares y amigos de Rodrigo Isidro Ricardez, quien cursaba el segundo semestre de veterinaria en la UJAT, marcharon en Villahermosa para exigir justicia por el crimen del estudiante universitario.
La captura de los cuatro policías se realizó un día después de la protesta y de que el padre del joven platicara con el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez, antes de iniciar la manifestación.