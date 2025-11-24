René Alberto López

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 32

Villahermosa, Tab., Cuatro agentes estatales que están presuntamente involucrados en el asesinato del joven universitario Rodrigo Isidro Ricardez, perpetrado el pasado 14 de noviembre, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).

De acuerdo con versiones de familiares, los policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad dispararon contra el joven de 20 años después de cruzar un retén, lo que ocasionó que chocará su vehículo contra un árbol, cerca de su domicilio, en esta ciudad.

Indicaron que el estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) presentaba una herida de bala a la altura del cuello.

La FGE informó en un comunicado que derivado de la indagatoria que realiza el Ministerio Público y la Dirección de Policía de Investigación, personal especializado en criminalística y peritos, cumplimentaron ayer las órdenes de aprehensión contra cuatro uniformados por el delito de homicidio.