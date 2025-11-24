Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 32

Oaxaca, Oax., Familiares de Manuel Vázquez Caballero denunciaron que éste fue asesinado a golpes en el centro de rehabilitación Fraternidad del Espíritu 4, ubicado en la agencia Vicente Guerrero de la Villa de Zaachila, donde se encontraba desde el pasado 23 de octubre, después de ser detenido durante el operativo Pescador, que el gobierno estatal realiza en coordinación con el ayuntamiento de Oaxaca.

Liliana Vázquez Caballero, hermana de la víctima, quien tenía 47 años, dijo que cerca de la medianoche del jueves personal de la Fiscalía General del Estado le comunicó que su pariente había fallecido.

Al indicar que se trasladaría al centro de rehabilitación, le señalaron que debía ir a las oficinas de la fiscalía en la calle de Arista, pues ya se iba a hacer el levantamiento del cuerpo.

Luego de la necropsia de ley, se le informó que Manuel presentó trauma profundo de cráneo, tórax y abdomen con hemorragia interna intensa por laceración de órganos vitales. En ese sentido, reclamó que a su hermano lo golpearon hasta matarlo.

Vázquez Caballero refirió que el 23 de octubre, policías municipales de la capital del estado trasladaron a Manuel a dicho centro con el argumento de que recibiría atención en cuanto a su adicción a las drogas y que los primeros tres meses de estancia serían pagados por el gobierno de la entidad. Después de ese periodo, le explicaron, la familia debería asumir los gastos.