▲ En la caminata que partió del templo de Santo Domingo de Guzmán participaron al menos 200 personas. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 32

Oaxaca, Oax., Aproximadamente 200 personas participaron ayer, en esta ciudad, en una peregrinación por la paz encabezada por el arzobispo de Antequera, Pedro Vázquez Villalobos, quien aclaró que no se trató de un movimiento político o contra alguien, sino “por el sufrimiento que padecemos” por la violencia, inseguridad y la desaparición de personas.

La caminata partió del templo de Santo Domingo de Guzmán; los asistentes, vestidos con prendas blancas, avanzaron seis cuadras hasta la catedral metropolitana, donde se realizó la misa de mediodía y el clérigo reiteró su llamado a la paz.

“Ustedes vinieron con la intención de decirle a nuestro señor, Rey del Universo, queremos y necesitamos la paz, estamos cansados de mirar o derramar lágrimas ante tanto sufrimiento y dolor”, expresó Vázquez Villalobos.

Sufrimiento de familias

Dijo que el “sufrimiento” ocasionado por la violencia afecta a muchas familias, incluida la de él, en la que también hay un familiar desaparecido y de quien hasta el día de hoy se desconoce su paradero.