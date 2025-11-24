De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 31

Organizaciones campesinas y de transportistas convocaron a sus respectivos gremios a realizar la mañana de este lunes una manifestación que incluirá bloqueos carreteros en al menos 20 estados, en los principales accesos a la Ciudad de México y en las aduanas y puentes internacionales de la frontera con Estados Unidos, lo que se prevé paralice vialidades en gran parte del país.

Según las agrupaciones convocantes: Asociación Nacional de Transportistas (Antac), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino, los objetivos son:

Por un lado, presionar al gobierno federal para mejorar las condiciones del campo, revisar los precios de garantía y pagos de adeudos, así como manifestar su rechazo a la iniciativa de Ley de Aguas, que se discute en el Congreso de la Unión.

Y por el otro, exigir a las autoridades seguridad en las carreteras, que pongan un alto a los robos y las extorsiones; piden también eliminar cuotas y prácticas que consideran abusivas contra transportistas.

Está previsto que los bloqueos incluyan las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Cuernavaca-Acapulco.

La Antac informó que los operadores afiliados no cargarán mercancía y participarán en los cierres viales.

Se prevén afectaciones en la Ciudad de México, estado de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.

Los transportistas protestan por la inseguridad que padecen en las carreteras, principalmente asaltos y extorsiones, algunas cometidas por presuntos elementos de la Guardia Nacional.