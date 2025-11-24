Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 31
Ante los bloqueos que transportistas y agricultores anunciaron para este lunes en varios puntos del país, principalmente en la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación los convocó a una mesa de diálogo para alcanzar acuerdos y evitar afectar a la ciudadanía en su derecho al libre tránsito. Además, la dependencia reprobó que “intereses políticos” pretendan influir o encauzar las expresiones sociales de ambos sectores.
En un comunicado, la dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez llamó a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y “la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros”.
“La Secretaría de Gobernación invita a una mesa de trabajo a realizarse en sus instalaciones mañana, 24 de noviembre, a las 11 horas”, agregó.
A la reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, las secretarías de Agricultura y de Economía, así como personal de Gobernación.
También ofreció que se escucharán sus posiciones y se revisarán temas productivos e hídricos para alcanzar acuerdos que beneficien al sector agrícola, al transporte y a la sociedad, por lo que exhortó a evitar acciones que afecten a la ciudadanía y al libre tránsito, “reiterando que el gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos”.