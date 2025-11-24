De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025

Ante los bloqueos que transportistas y agricultores anunciaron para este lunes en varios puntos del país, principalmente en la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación los convocó a una mesa de diálogo para alcanzar acuerdos y evitar afectar a la ciudadanía en su derecho al libre tránsito. Además, la dependencia reprobó que “intereses políticos” pretendan influir o encauzar las expresiones sociales de ambos sectores.

En un comunicado, la dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez llamó a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y “la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros”.