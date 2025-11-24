Estados
Ver día anteriorLunes 24 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/24. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Convoca Gobernación a una mesa de diálogo a inconformes/
A nterior
S iguiente
 
Convoca Gobernación a una mesa de diálogo a inconformes
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 31

Ante los bloqueos que transportistas y agricultores anunciaron para este lunes en varios puntos del país, principalmente en la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación los convocó a una mesa de diálogo para alcanzar acuerdos y evitar afectar a la ciudadanía en su derecho al libre tránsito. Además, la dependencia reprobó que “intereses políticos” pretendan influir o encauzar las expresiones sociales de ambos sectores.

En un comunicado, la dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez llamó a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y “la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros”.

“La Secretaría de Gobernación invita a una mesa de trabajo a realizarse en sus instalaciones mañana, 24 de noviembre, a las 11 horas”, agregó.

A la reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, las secretarías de Agricultura y de Economía, así como personal de Gobernación.

También ofreció que se escucharán sus posiciones y se revisarán temas productivos e hídricos para alcanzar acuerdos que beneficien al sector agrícola, al transporte y a la sociedad, por lo que exhortó a evitar acciones que afecten a la ciudadanía y al libre tránsito, “reiterando que el gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto