▲ Los reclamos de los campesinos llegaron a los gritos y golpes en la mesa. Foto captura de pantalla de video

Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 31

Campeche, Camp., A gritos y con golpes en la mesa, campesinos de Campeche reclamaron al subsecretario de Desarrollo Agrario del gobierno federal, Leonel Cota Montaño, el incumplimiento del compromiso de garantizar el mercado a la cosecha de 700 mil toneladas de maíz que esperan este año y que el precio sea de 7 mil 200 pesos por tonelada.

La reunión, efectuada el pasado 20 de noviembre, en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, subió de tono cuando los maiceros reprocharon la ausencia de los directivos de empresas como Maseca, Minsa, Bachoco, Keken y Crio, quienes prefieren importar maíz transgénico de Brasil y Estados Unidos porque es más barato en lugar de comprarle a los agricultores locales.

Los productores señalaron que ya llegaron a un primer acuerdo para que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) les compre 64 mil toneladas de maíz a 6 mil 200 pesos y que la Federación les otorgue un subsidio de 850 pesos por tonelada, mientras que el gobierno campechano aportará 150 pesos para alcanzar un precio de 7 mil 200 por tonelada.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido convenios con las empresas que consumen grandes cantidades del grano para fabricar harina de maíz –base para elaborar tortillas– o para el consumo de sus granjas avícolas y porcícolas.

Los campesinos amenazaron con bloquear el ingreso de los productos de Maseca, Minsa, Bachoco, Keken y Crio si no alcanzan pactos en el encuentro programado para el próximo martes.