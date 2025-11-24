▲ Tras más de 10 años experimentando en nuevos formatos, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía regresan al que los vio nacer: el audiovisual. Foto Fotogramas de la cinta Calurosa Navidad

▲ Tras más de 10 años experimentando en nuevos formatos, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía regresan al que los vio nacer: el audiovisual. Foto Fotogramas de la cinta Calurosa Navidad

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 8

Desde que se emitió el último capítulo del programa chileno hace 12 años, los fanáticos que crecimos con 31 minutos nos preguntamos si alguna vez volveríamos a ver más locuras de los adorados personajes Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía.

Tras consolidarse como un fenómeno televisivo, los creadores Álvaro Díaz y Pedro Peirano exploraron nuevas formas de mantener vivo el proyecto y de ahí nació la idea de hacer un espectáculo musical.

31 minutos, el espectáculo se estrenó en el Festival Internacional Santiago a Mil en 2012. La mezcla de concierto en vivo, con sketches y una historia original, resultó ser un éxito rotundo y marcó el inicio de la gira.

Trece años después los divertidos personajes se preparan para dar un nuevo salto: su llegada al streaming con una historia navideña.

De la mano de Prime Video, Díaz y Peirano presentan Calurosa Navidad, una película temática que marca el regreso de las aventuras de 31 minutos al formato audiovisual. En esta conversación con los creadores desde la Ciudad de México, nos cuentan cómo surgió la oportunidad de hacer la cinta, qué significa una Navidad “calurosa” en el contexto latinoamericano y cómo perciben el choque cultural del humor entre Chile y México.

Después de más de una década experimentando en nuevos formatos –desde los escenarios hasta los museos–, los creadores de 31 minutos regresan al que los vio nacer: el audiovisual. Pero el regreso no fue inmediato ni evidente. El cocreador y actor detrás de Juan Carlos Bodoque, Álvaro Díaz lo explica.

Álvaro: “31 minutos siempre busca el mejor lugar para encontrarse con su público. Cuando se acabaron los formatos físicos, de música, por ejemplo, y todas las bandas del mundo salieron a armar gira, nosotros también decidimos que para los formatos como análogos no nos iban a servir, no teníamos por qué seguir aventándonos e insistiendo. Y salimos, hicimos un cambio completamente de 180 grados en nuestra historia y salimos a tocar, armamos una banda. La primera vez que nos paramos Pedro y yo arriba de un escenario teníamos 40 años, nunca pensamos que lo íbamos a hacer. Y así ya llevamos 13 de gira.

“Y de ahí [...] sucede la última temporada, en esos años, de 31 minutos [y] nosotros pensamos que no volveríamos al mundo audiovisual. Hasta que, pandemia mediante, aparece la explosión del streaming. Y ahí se vuelve una obligación para nosotros buscar proyectos para estar en streaming porque ahí está el público. Gracias a Dios surgió esta oportunidad de Prime Video de ofrecernos hacer una película navideña. Y coincidieron intereses de lado y lado por volver a un formato que nosotros creíamos que no volveríamos y estábamos muy convencidos de esa idea sin tanto lamento.

“Nuestro ambiente natural es el audiovisual, por supuesto. Pero claro, nosotros no vamos a empujar hacia un proyecto que no tenga la lógica de que ahí está nuestro público y que tiene sentido hacerlo y que implica el crecimiento de 31 minutos, por supuesto.”