Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 7

Londres. El diseñador irlandés Paul Costelloe, que presentó sus colecciones en la Semana de la Moda de Londres durante unos 40 años y fue el estilista de la princesa Diana, falleció a los 80 años, anunció su familia el sábado.

Murió en Londres tras “una breve enfermedad”, rodeado de su esposa y sus siete hijos, según el comunicado familiar.

Hasta septiembre Costelloe seguía presentando colecciones en la Semana de la Moda de Londres, donde desfiló por primera vez en 1984.