▲ Tony Dalton y Victoria Araico protagonizan la película Las mutaciones, en cartelera de las principales salas del país. Foto grama de la cinta dirigida por Jorge Ramírez-Suárez

Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 7

La semilla de la película Las mutaciones data de 2017, cuando Jorge Ramírez-Suárez fue invitado al Festival Internacional de Cine de Berlín. Tras una jornada de actividades cinematográficas, el director mexico-alemán se dirigía a su hotel por las gélidas calles alemanas cuando cuatro hombres lo toman por asalto, en el forcejeo Jorge resbala, se golpea la cabeza y no puede levantarse. Dos horas después una ambulancia lo rescata y lo lleva a un hospital. Jorge permaneció seis meses en el nosocomio.

En entrevista con La Jornada, mencionó: “La inspiración de esta película fue mi propia salud por lo que me sucedió. Estaba en una ciudad extranjera, durante ese tiempo me trataron como a un bebé: me lavaban los dientes, me daban de comer, me bañaban…, cuando recuperé mi movilidad, comencé a hacerme muchas preguntas ontológicas como se las hace el personaje de mi película. Después leí el libro de mi tocayo Jorge Comensal Las mutaciones; inmediatamente me comuniqué con él y le dije que quería hacer esta película. Me respondió: ‘Claro. Si alguien puede hacer mi libro película eres tú’, porque sabía mi historia en Berlín. Hice la adaptación y la tenía lista en la pandemia, pero me tuve que esperar y, una vez que acabó, empecé a prepararla. Desde que estaba escribiendo el guion tuve a dos actores en la mira, a Tony Dalton, a quien conocía y con el que había trabajado, y a Mónica del Carmen, que no la conocía personalmente, pero sí su trabajo, y dije: ese personaje es perfecto para ella”.

Así que a partir de una historia de enfermedad y miedo a la muerte, Las mutaciones, que se estrenó esta semana en la cartelera comercial de México, cuenta un mundo absurdo e hilarante, capaz de remover también nuestras emociones más profundas y sacarnos grandes carcajadas. Es tan trágica como cómica, tan clásica como contemporánea, tan mexicana como universal, con unos personajes erráticos, complejos e inolvidables.

Actuar sin hablar

En la charla también estuvo Tony Dalton y Victoria Araico.

Dalton, que interpreta a un padre de familia que pierde el habla, destacó el reto de actuar sin hablar.