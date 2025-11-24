▲ El primer día de proyecciones incluyó la actuación del payaso Amo Allouch. Las actividades concluirán el 20 de diciembre. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 6

Los niños de Palestina encontraron un respiro frente al horror de la guerra gracias a las proyecciones del primer Festival de Cine Infantil de Gaza, que, bajo el lema “We Love Life, Tomorrow” se realiza en distintas localidades de la franja.

Entre escombros, además de las funciones, los pequeños participaron en actividades lúdicas como pintacaras y dinámicas con botargas.

El encuentro es encabezado por el director palestino nacido en Gaza, Rashid Masharawi, por medio de su Fundación Masharawi.

El cineasta, quien dirigió las cintas Palestine Stereo (2013) y Passing Dreams (2024), vivió hasta los 18 años en el campamento de refugiados y fue considerado el primer director de cine palestino en trabajar en la industria fílmica israelí, en 1986.

“El festival sirve como una verdadera ventana de esperanza en medio de circunstancias difíciles, afirmando que el arte tiene el poder de traer vida incluso en medio de la destrucción”, se lee en un comunicado compartido por los organizadores.

“Las festividades inaugurales se llevarán a cabo en Gaza en el Centro Cultural Rashad Shawa, que resultó gravemente dañado, enviando un fuerte mensaje de que la cultura siempre puede renacer, sin importar los desafíos”, se agrega en el documento.

El evento, que se desarrolla en un territorio profundamente afectado por el conflicto, concluirá el 20 de diciembre.

En la inauguración, que se realizó el 20 de noviembre, cuando se conmemoró el Día Mundial del Niño, declarado por Naciones Unidas, se proyectó el cortometraje El globo rojo, del francés Albert Lamorisse, ganador de la Palma de Oro en Cannes en 1956.

Ambientada en París de la posguerra, el filme sigue las aventuras de un niño que, camino a la escuela, se encuentra con un gran globo rojo con vida propia. La cinta muestra colores vivos y las travesuras del niño que contrastan con un fondo gris.

Junto con la exhibición de la cinta, también se realizaron diversas actividades y actuaciones para los niños, donde destacó el espectáculo del payaso Amo Allouch.

Entre las películas del festival destaca la cinta animada The Tower (2018), del director noruego Mats Grorud, que aborda la historia de una niña palestina de 11 años que vive en un campo de refugiados en el Líbano. También se exhibirá el documental animado The Wanted 18, (2014), dirigido por Amer Shomali y Paul Cowan, el cual trata sobre un colectivo lechero de Cisjordania considerado una amenaza a la seguridad por Israel.