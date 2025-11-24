Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 26

Pese a la contracción observada en el sector de vehículos pesados, así como de los aranceles a esta industria, el fabricante sueco Scania ha invertido cerca de 250 millones de pesos en México a lo largo de 2025.

Manuel Aranda, director de ventas minoristas de Scania, señaló en entrevista con La Jornada que esta firma, que comercializa autobuses y camiones, así como motores para distintas aplicaciones marítimas, busca “seguir creciendo en el mercado mexicano”.

Aranda comentó que Scania tiene poco más de 50 por ciento de participación en el segmento de autobuses foráneos, lo cual le ha permitido apalancarse en el mercado de tractocamiones.

No obstante, debido a que este rubro ha mostrado contracciones, la empresa ha concentrado sus inversiones en áreas más estratégicas.

La firma se ha beneficiado de las inversiones en empresas de sectores logística y transporte, alimentos, químicos, plásticos y energéticos en al menos 11 regiones del país.

En resumen, señaló Aranda, la clave de Scania para salir adelante después de la pandemia de covid-19 ha sido optimizar sus inversiones.

Agregó que si bien pensó en destinar recursos a ciertas áreas como la mercadotecnia, se decidió redirigir el capital hacia los servicios y la estructura de personal para que los trabajadores aporten más valor y se reduzcan otros costos.