Canadá, abierto a dialogar con EU
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 25

Johannesburgo. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo ayer que su país reanudará las conversaciones comerciales con Estados Unidos “cuando sea apropiado”, dado que no tiene “ningún asunto urgente” que tratar con el presidente Donald Trump.

El mandatario estadunidense suspendió el mes pasado las conversaciones a raíz de la emisión de un anuncio contra los aranceles patrocinado por el gobierno provincial de Ontario.

“Estamos muy ocupados con el futuro de Canadá y con nuevas asociaciones. Habrá conversaciones con el presidente, probablemente en las próximas dos semanas”, dijo Carney a la prensa en el marco de la reunión de líderes del G-20 en Johannesburgo. “Volveremos a comprometernos cuando sea apropiado. Cuando Estados Unidos quiera volver y tener las discusiones en el aspecto comercial, tendremos esas discusiones”, señaló.

Canadá busca un acuerdo para disminuir los aranceles a las importaciones de acero, aluminio y automóviles impuestos por Trump.

 

