Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 24

En México se está ampliando la brecha de género en conocimientos digitales; sólo 4.62 por ciento de las mujeres tienen habilidades avanzadas en tecnologías de la información (TI) y uso de Internet, un nivel menor respecto al 5.24 por ciento de 2023 y del 5.22 por ciento en 2022, de acuerdo con información de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Los datos más recientes, levantados en 2024, muestran que sólo 7.34 por ciento de los hombres tienen destrezas avanzadas en TI e Internet, un nivel similar a los de 2022 y 2023, cuando las proporciones eran de 7.74 y 7.27 por ciento, respectivamente, de acuerdo con estadísticas del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

A su vez, la CRT muestra que 39.53 por ciento de las mujeres carecen de cualquier tipo de competencia en este ámbito, mientras entre los hombres, la proporción es de 37.45 por ciento. Estos niveles se mantuvieron entre 2022 y 2024.

Por grado de escolaridad, 63.19 por ciento de las personas que tienen educación básica carecen de competencias de TI e Internet, mientras la proporción es de 19.24 por ciento en el segmento de personas que tienen educación superior.