Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 24

Los bancos que operan en el país colocaron casi 2 millones de tarjetas de crédito en un lapso de un año, confirmó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al concluir septiembre, estos intermediarios financieros tenían en circulación 38 millones 167 mil 686 tarjetas de crédito.

Al concluir septiembre de 2024 había 36 millones 195 mil 453 tarjetas, lo que significa que en 12 meses se colocaron un millón 972 mil 233.

Sólo entre agosto y septiembre, los bancos entregaron a sus clientes 140 mil 136 plásticos, es decir, 4 mil 671 al día.

La colocación de estos instrumentos aumenta en un momento en el que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento es menor al del año pasado y el consumo interno no aumenta: en septiembre el consumo privado apenas se movió 0.1 por ciento en la comparación mensual.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la colocación de plásticos suele aumentar cuando el consumo es débil, pues muchos usuarios los utilizan para completar sus gastos.