Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a39

Inglewood. Davante Adams atrapó dos de los tres pases de anotación de Matthew Stafford durante la primera mitad de 31 puntos de los Carneros, y Los Ángeles se colocó en la posición de liderazgo en solitario de la NFC con una victoria de 34-7 sobre los Bucaneros de Tampa Bay en el duelo de anoche.

Cobie Durant devolvió una intercepción 50 yardas para una anotación, con una actuación dominante en la sexta victoria consecutiva de los Carneros. Colby Parkinson atrapó un pase de touchdown de Stafford, quien completó 25 de 35 para 273 yardas en su octavo juego consecutivo sin intercepciones.