Lunes 24 de noviembre de 2025, p. a39
Inglewood. Davante Adams atrapó dos de los tres pases de anotación de Matthew Stafford durante la primera mitad de 31 puntos de los Carneros, y Los Ángeles se colocó en la posición de liderazgo en solitario de la NFC con una victoria de 34-7 sobre los Bucaneros de Tampa Bay en el duelo de anoche.
Cobie Durant devolvió una intercepción 50 yardas para una anotación, con una actuación dominante en la sexta victoria consecutiva de los Carneros. Colby Parkinson atrapó un pase de touchdown de Stafford, quien completó 25 de 35 para 273 yardas en su octavo juego consecutivo sin intercepciones.
Jared Verse y Kobie Turner lograron dos capturas cada uno para los Carneros, que no han perdido desde el 2 de octubre y no han estado en desventaja desde el segundo cuarto de una victoria sobre Baltimore en la semana seis.
Los Ángeles también superó a Filadelfia para obtener el primer puesto general con seis partidos por jugar.