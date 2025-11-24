▲ La exposición de la obra pictórica y textil de Rosa Elena Curruchich y Angélica Serech permanecerá abierta hasta mañana. Foto cortesía del recinto

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 5

Un “impacto en el corazón” sintió la artista textil guatemalteca Angélica Serech (San Juan Comalapa, 1982) al conocer la obra de su paisana pintora Rosa Elena Curruchich (San Juan Comalapa, 1958-2005). “Sus pinturas me hacen pensar que antes de nosotros pasaron luchas mucho más fuertes. La vida de la maestra fue tristemente difícil; sin embargo, logró salir adelante y crear estas obras en formato pequeño, con maestría impecable. Me abren la mente, los ojos y el corazón”, asegura Serech.

El Museo Universitario del Chopo reunió a ambas artistas en la exposición Rosa Elena Curruchich y Angélica Serech: Un solo latido. Xa jun ruk’xomal qanima.

Con cerca de 80 pinturas ésta es la primera muestra de Curruchich en un museo y la presentación más extensa de su obra hasta el momento, y es la primera exhibición de Serech en México.

Para ésta, Serech creó dos “esculturas textiles” en gran escala con el fin de dialogar con la obra de Curruchich. Son: Mutar la piel y Xti Mita Xtan (Pequeña niña). En 2026, la exposición itinerará a La Nueva Fábrica, en Antigua, Guatemala, espacio de arte contemporáneo sin fines de lucro, colaborador de la muestra.

Serech no conoció a Curruchich, pero a partir de los textiles comisionados y sus respectivas investigaciones, “pude entrar en contacto con su hermana Pilar, quien me contó historias vividas por la maestra”. Al igual que su antecesora, Serech ha luchado para realizar su trabajo. Nacida en el seno de una familia tejedora, desde pequeña sintió la necesidad de “alzar la voz y dar a conocer mis vivencias. Los huipiles tradicionales relatan una historia generacional y las luchas de nuestros pueblos, que continuamente sufrimos ante los vejámenes y la desigualdad social en nuestro país”.

Todos los nudos, amarres, desamarres, hilos sueltos y demás situaciones significan algo. “Una como tejedora siempre los colocaba en el dorso de nuestros huipiles. Pensé: ‘¿por qué en el dorso? ¿Por qué nuestras imperfecciones tienen que ir pegadas piel con piel?’ Analizarlo me llevó a dar nueva vida a estas imperfecciones que queríamos esconder. Resignificarlas en mi forma de ver la vida, porque hay que valorar aquello que queremos esconder. Hoy, en general, hemos perdido nuestra sencillez y honestidad con nosotros mismos. Apelo a los corazones para hablar a partir de nuestras imperfecciones, lo que me da oportunidad de mostrarlas en un formato pequeño y grande en mis obras”.