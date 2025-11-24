Elba Mónica Bravo

Lunes 24 de noviembre de 2025

Dos jóvenes y un menor de edad fueron detenidos, al parecer por atropellar a cinco personas que se reunieron para la convivencia con dos artistas de streaming en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con una tarjeta informativa de la dependencia capitalina, “los participantes se tornaron violentos y vandalizaron un automóvil de color negro, y para tratar de salir del lugar el conductor del vehículo aceleró la marcha y atropelló a cinco asistentes.

Los tripulantes fueron detenidos, y 98 motocicletas y un vehículo tipo razer fueron llevados a depósitos vehiculares porque los conductores no portaban casco, viajaban más de dos personas en una unidad o circulaban por la banqueta; en tanto, una persona fue detenida al oponerse al retiro de su vehículo.

Por otra parte, tres sujetos robaron 480 gorras y diversos artículos que sustrajeron de una tienda de ropa ubicada en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, luego de amagar a los empleados, a quienes encerraron y amarraron de manos y pies.