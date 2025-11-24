Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 36
Dos jóvenes y un menor de edad fueron detenidos, al parecer por atropellar a cinco personas que se reunieron para la convivencia con dos artistas de streaming en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
De acuerdo con una tarjeta informativa de la dependencia capitalina, “los participantes se tornaron violentos y vandalizaron un automóvil de color negro, y para tratar de salir del lugar el conductor del vehículo aceleró la marcha y atropelló a cinco asistentes.
Los tripulantes fueron detenidos, y 98 motocicletas y un vehículo tipo razer fueron llevados a depósitos vehiculares porque los conductores no portaban casco, viajaban más de dos personas en una unidad o circulaban por la banqueta; en tanto, una persona fue detenida al oponerse al retiro de su vehículo.
Por otra parte, tres sujetos robaron 480 gorras y diversos artículos que sustrajeron de una tienda de ropa ubicada en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, luego de amagar a los empleados, a quienes encerraron y amarraron de manos y pies.
Sin embargo, los supuestos delincuentes fueron detenidos con la mercancía que llevaban en cuatro costales con valor aproximado de 500 mil pesos, informó el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez .
Los presuntos delincuentes encerraron a tres trabajadores del establecimiento, a quienes habían amarrado manos y pies con cinta canela mientras robaban la mercancía, y luego salieron corriendo, pero fueron sorprendidos por uniformados que realizaban patrullajes en la calle Sonora, en su cruce con la calle Durango.
En las primeras entrevistas, las víctimas relataron a los policías que los presuntos rateros ingresaron a la tienda, los amenazaron y los encerraron en una bodega mientras robaban gorras, playeras, chamarras y bolsas, entre otros artículos que ofrece la tienda New Era.
Vázquez Camacho informó que a los sujetos les fueron asegurados dos teléfonos celulares, un cuchillo y una cadena de metal con un candado roto.