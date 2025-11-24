Elba Mónica Bravo

Familiares y amigos de personas desaparecidas en el Ajusco partieron en caravana de vehículos en el cruce de las calles Cuitláhuac y Las Fuentes, colonia Toriello Guerra, en Tlalpan, hasta el paraje Valle del Tezontle para protestar por “las omisiones y negligencias” de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, y denunciar que hay omisión, dilación y pérdida de pruebas, en algunos casos, para localizar a las víctimas.

Fernando Vargas Manríquez, padre de Olin Hernando Vargas, quien fue secuestrado el 26 de noviembre de 2024, dijo que el personal a cargo de la indagatoria no accedió oportunamente a la computadora de su hijo, donde había información que podía llevar a su paradero; además, perdieron un pedazo de tela de la camiseta del joven hallada en su camioneta.

Vargas Manríquez exigió en una carta dirigida a la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, y al jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho, “la inhabilitación del entonces fiscal Ulises Lara, ante la grave omisión de no proporcionar la orientación que se le solicitó ni mostrar empatía ante tan grave delito de secuestro”, así como de policías y ministerios públicos.

En tanto, Mónica García, madrina de Ana Amelí García Gámez, quien desapareció el 12 de julio en la zona conocida como Pico del Águila, mencionó que “sentimos que llegamos a un momento en el que el gobierno va dejando que uno se canse y que el caso sea de larga data, que la búsqueda sea de la mamá y el papá.