Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 35

El pasado fin de semana, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México suspendieron dos fiestas clandestinas y clausuraron los inmuebles donde se realizaban, al no contar con permisos para operar y expender bebidas alcohólicas, así como tampoco medidas de protección civil para garantizar la seguridad de los asistentes.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno detalló que los inmuebles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc ya contaban con sellos de suspensión de actividades, por lo que se procedió al desalojo de los asistentes, que fueron convocados por redes sociales.

Las supervisiones se realizaron como parte del operativo permanente La Noche es de Todos, en el que participan distintas dependencias, entre ellas la secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y el Instituto de Verificación Administrativa.