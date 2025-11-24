Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 35

Vecinos de la colonia Roma Sur denunciaron que policías del programa Blindar Cuauhtémoc detuvieron a un trabajador que realizaba actividades cotidianas frente a sus viviendas acusándolo de ser un presunto franelero. El hecho derivó en señalamientos por detenciones arbitrarias y anomalías en la actuación de los elementos.

Aunque este fin de semana la alcaldía informó que realizó un operativo en las colonias Obrera, Condesa y San Rafael, donde remitió a 15 personas al juzgado cívico por “impedir el libre uso de la vía pública”, los quejosos denunciaron que los oficiales actuaron sin fundamento y fuera del protocolo.

De acuerdo con el testimonio de Mónica N –nombre ficticio para resguardar su identidad ante posibles represalias–, el pasado 19 de noviembre, alrededor de las 9:40 de la mañana, tres elementos interceptaron a la persona que la ayuda en labores domésticas mientras retiraba suciedad de su automóvil. Pese a explicar que no se trataba de un franelero e identificarse, los policías, quienes presuntamente ocultaban su rostro bajo cascos, pidieron refuerzos.

Lo detuvieron siete

“Nadie me ayudó de manera inmediata y de pronto había dos patrullas y siete elementos de seguridad deteniendo a mi empleado y retirándome a mí porque yo quería impedir que se lo llevaran, pues no estaba cometiendo ningún delito o actividad que implique detención”.