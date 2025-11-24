Capital
Denuncian vecinos de la Roma Sur abusos de policías Blindar

Detuvieron a un empleado doméstico tras acusarlo de ser franelero y hacer uso indebido de la calle

 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 35

Vecinos de la colonia Roma Sur denunciaron que policías del programa Blindar Cuauhtémoc detuvieron a un trabajador que realizaba actividades cotidianas frente a sus viviendas acusándolo de ser un presunto franelero. El hecho derivó en señalamientos por detenciones arbitrarias y anomalías en la actuación de los elementos.

Aunque este fin de semana la alcaldía informó que realizó un operativo en las colonias Obrera, Condesa y San Rafael, donde remitió a 15 personas al juzgado cívico por “impedir el libre uso de la vía pública”, los quejosos denunciaron que los oficiales actuaron sin fundamento y fuera del protocolo.

De acuerdo con el testimonio de Mónica N –nombre ficticio para resguardar su identidad ante posibles represalias–, el pasado 19 de noviembre, alrededor de las 9:40 de la mañana, tres elementos interceptaron a la persona que la ayuda en labores domésticas mientras retiraba suciedad de su automóvil. Pese a explicar que no se trataba de un franelero e identificarse, los policías, quienes presuntamente ocultaban su rostro bajo cascos, pidieron refuerzos.

Lo detuvieron siete

“Nadie me ayudó de manera inmediata y de pronto había dos patrullas y siete elementos de seguridad deteniendo a mi empleado y retirándome a mí porque yo quería impedir que se lo llevaran, pues no estaba cometiendo ningún delito o actividad que implique detención”.

El trabajador fue detenido y trasladado a la delegación con el argumento de “uso indebido de la vía pública”, aunque más tarde fue liberado; sin embargo, vecinos informaron que incidentes similares ocurrieron ese mismo día en otras calles como Manzanillo y Campeche, y percibieron más patrullas en Monterrey, Tepeji, Aguascalientes y Medellín.

Habitantes de la zona señalaron que en esas vialidades no operan franeleros, a diferencia de puntos conflictivos en la Roma Norte, como la calle Chihuahua, donde sí existen cobros de entre 50 y 70 pesos y se han reportado agresiones, como ponchaduras de llantas por negarse a pagar. “Es absurdo que la policía pierda minutos y horas en falsos operativos y genere más problemas en lugar de enfocarse en lo que le corresponde”, expresó la vecina.

